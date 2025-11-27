एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, AQI दे रहा खतरे का अलर्ट

बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन और सिंगरौली- इन सात शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को 100 से नीचे लाना है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। साथ ही आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।