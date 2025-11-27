एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली, AQI दे रहा खतरे का अलर्ट

एमपी के 7 शहरों की हवा हुई जहरीली (Photo Source- Patrika)
AQI Alert :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सात बड़े शहरों की हवा अब और जहरीली नहीं होने दी जाएगी। बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंतित प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अहम बैठक ली। इसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, उज्जैन और सिंगरौली- इन सात शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को 100 से नीचे लाना है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। साथ ही आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।
खास बात ये है कि, सभी विभागों को मौजूदा स्थिति के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि, अब प्रदूषण को और बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सांस लेने लायक हवा हर नागरिक का हक है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।
