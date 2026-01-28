महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रेश में निधन, एमपी की राजनीति में शोक की लहर

ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब बारामती में प्लेन लैंडिंग कर रहा था। उपमुख्यमंत्री की इस तरह मौत ने देश प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। नेता और मंत्रियों के ट्वीट कर शोक जता रहे हैं। एमपी में भी सीएम मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेंत कांग्रेस नेताओं ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।