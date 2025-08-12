एमपी में फिर पसरा खतरनाक वायरस, डिंडोरी में बच्चे की मौत से प्रदेशभर में अलर्ट

Zika - एमपी में एक बार फिर खतरनाक वायरस की दहशत है। प्रदेश के डिंडोरी में इससे एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे में वायरस की पुष्टि होने के बाद हलचल मच गई है। प्रदेश के डिंडोरी में यह मौत हुई। यहां जानलेवा ‘जीका’ वायरस की एंट्री हो गई जिसने जिले के अमरपुर ब्लाक के बहेरा गांव के 6 साल के एक बच्चे की जान ले ली। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मौत की वजह जापानी इंसेफेलाइटिस बताई गई जिसके बाद प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट पर हैं। तेज बुखार, दर्द और मस्तिष्क सहित शरीर में सूजन लाने वाला यह वायरस बेहद खतरनाक है। डिंडोरी में जीका वायरस से यह पहली मौत है।