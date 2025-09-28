एमपी के सभी BJP कार्यालयों में होगा बदलाव, भोपाल से हुई शुरूआत

MP BJP News (फोटो सोर्स : @Hkhandelwal1964)
MP News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी कार्यालय से लेकर संगठन में हर स्तर पर नवाचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अब भाजपा संगठन द्वारा पर्यावरण का संदेश देते हुए ई-व्हीकल गाड़ी का प्रयोग करने की शुरुआत की है। खंडेलवाल ने निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी गाड़ियों को बदल कर ई- व्हीकल खरीदी जाएंगी ताकि प्रदूषण करने वाली पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों का उपयोग पूर्ण तरीके से बंद हो।
प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद भोपाल से ई- व्हीकल के प्रयोग की शुरूआत की गई है। इसे प्रदेशभर के सभी पार्टी कार्यालयों(MP BJP News) में लागू किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में अभी एक स्वदेशी तकनीक वाली ईवी को ट्रायल के लिए खरीदा है। कुल 10 गाड़ियां लाने की योजना है। बता दें, अभी प्रदेश कार्यालय में पेट्रोल- डीजल वाली 10 गाड़िया मौजूद हैं।
पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हमारे पर्यावरण की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ईवी के प्रयोग पर विचार किया गया है। एक गाड़ी ट्रायल के लिए मंगाई गई है। जल्द ही सभी गाड़ियां ईवी होंगी।- हेमंत खंडेलवाल(Hemant Khandelwal), प्रदेश अध्यक्ष
