एमपी के सभी BJP कार्यालयों में होगा बदलाव, भोपाल से हुई शुरूआत

MP News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी कार्यालय से लेकर संगठन में हर स्तर पर नवाचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अब भाजपा संगठन द्वारा पर्यावरण का संदेश देते हुए ई-व्हीकल गाड़ी का प्रयोग करने की शुरुआत की है। खंडेलवाल ने निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी गाड़ियों को बदल कर ई- व्हीकल खरीदी जाएंगी ताकि प्रदूषण करने वाली पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों का उपयोग पूर्ण तरीके से बंद हो।