भोपाल

एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशन खाया, सरकार पर बड़ा आरोप

Cough Syrup - एमपी में जैसे जैसे कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे राज्य सरकार पर विपक्षी हमले भी तेज होते जा रहे हैं।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 07, 2025

Allegations of up to 40 percent commission on cough syrup in MP

Allegations of up to 40 percent commission on cough syrup in MP

Cough Syrup - एमपी में जैसे जैसे कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे राज्य सरकार पर विपक्षी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। जहरीला कफ सिरप पीने से किडनी फेल होने के कारण छिंदवाड़ा की एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की सोमवार रात नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कुल 17 बच्चे जान गंवा चुके हैं। कफ​ सिरप पीने से करीब डेढ़ दर्जन बच्चों की मौत होने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए जल्द से जल्द कड़े नियम बनाने की बात कही।

एमपी और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामले में कांग्रेस मुखर हो गई है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें दोनों राज्यों के नेताओं ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को घेरा।

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब कफ सिरप माफियागिरी का अड्डा बन गया है। प्रदेश में शराब के साथ अब कफ सिरप का व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा है।

उमंग सिंघार ने एमपी में कफ सिरप बिक्री में सरकार पर कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सरकार ने इसमें 40 प्रतिशत तक कमीशन लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि किसने, कितना कमीशन खाया, यह जांच का​ विषय है। उन्होंने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सरकार से जल्द से जल्द कड़े नियम बनाने की मांग की।

किसने कितना कमीशन लिया…

प्रेस कान्फ्रेंस में उमंग सिंघार ने कहा-

कोई भी कंपनी अगर प्रदेश में अपना माल बेचना चाहती है, तो उसमें सरकार की सहभागिता होती है, कई लोग इन्वाल्व होते हैं। किसने कितना कमीशन लिया, यह जांच का विषय है… हमारी सरकार तो 40 प्रतिशत कमीशन ले रही है… एमपी में कई हजार करोड़ की कफ सिरप बिक रही है… सागर में अगस्त में 72 हजार बोतलें पकड़ाई गईं, इससे पहले जनवरी 2025 में रीवा में एक इंडिका में 1400 बोतलें पकड़ीं, मैं रीवा की बात कर रहा हूं जहां के हमारे उपमुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं…एमपी में शराब के साथ कफ सिरप का भी कारोबार बढ़ा है…।

Published on:

07 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशन खाया, सरकार पर बड़ा आरोप

