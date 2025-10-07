एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशन खाया, सरकार पर बड़ा आरोप

Cough Syrup - एमपी में जैसे जैसे कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वैसे वैसे राज्य सरकार पर विपक्षी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। जहरीला कफ सिरप पीने से किडनी फेल होने के कारण छिंदवाड़ा की एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की सोमवार रात नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कुल 17 बच्चे जान गंवा चुके हैं। कफ​ सिरप पीने से करीब डेढ़ दर्जन बच्चों की मौत होने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर एमपी में कफ सिरप पर 40 प्रतिशत तक कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए जल्द से जल्द कड़े नियम बनाने की बात कही।