बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के नामांकन पर आपत्ति, कांग्रेस केंडिडेट भी फंसे

Amarwada By Poll आपत्तियों की बात सामने आते ही दोनों दलों के नेता बेचैन हो उठे

भोपाल•Jun 25, 2024 / 04:07 pm• deepak deewan

Amarwada Assembly By Election Amarwada Assembly By Poll

Amarwada Assembly By Election Amarwada Assembly By Poll- एमपी में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा पर उपचुनाव Amarwada Assembly By Election हो रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया चल रही है। अमरवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह BJP candidate Kamlesh Shah के नामांकन पर आपत्ति आई जबकि कांग्रेस केंडिडेट धीरेंद्र शाह इनवाती Congress candidate Dhirendra Shah invwati भी आपत्ति के फेर में फंसे। आपत्तियों की बात सामने आते ही दोनों दलों के नेता बेचैन हो उठे हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों के संबंध में आईं आपत्तियां रद्द कर दी गईं।

अमरवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह द्वारा नामांकन में जानकारी छि‍पाने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई गई। इधर कांग्रेस प्रत्याशी धीरेंद्र शाह इनवाती के नामांकन पर यह कहकर आपत्ति ली गई कि उन्होंने सोसाइटी के सेल्समैन के पद से इस्तीफा दिए बिना ही नामांकन दाखिल किया है। यह भी पढ़ें : इंदौर में बिल्डिंग से कूद गई टीसीएस की प्रोजेक्ट मैनेजर, पापा को लिखा- आई एम सॉरी

अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी हेमकरण धुर्वे को आपत्तियां पेश की गईं। रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्तियां निरस्त कर दीं। हालांकि दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्तियों को लेकर दिन भर गहमागहमी का माहौल बना रहा। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी हेमकरण धुर्वे को आपत्तियां पेश की गईं। रिटर्निंग अधिकारी ने आपत्तियां निरस्त कर दीं। हालांकि दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्तियों को लेकर दिन भर गहमागहमी का माहौल बना रहा। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेंद्र शाह के खिलाफ आपत्ति को लेकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कांग्रेस नेताओं और अधिवक्ताओं ने नियमावली प्रस्तुत की। इसके बाद धीरेंद्र शाह के नामांकन पर आई आपत्ति निरस्त कर दी गई। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता जेपी धनोपिया, अशोक तिवारी और राजकुमार मिश्रा पेश हुए। इधर बीजेपी की ओर से पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता सुबोध श्रीवास्तव, अंशुल जैन और अली रिजवी ने निर्वाचन अधिकारी को जवाब प्रस्तुत किया। पढ़ना जारी रखे