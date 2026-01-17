एमपी को बड़ी सौगात, अब बिल्लियों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरु करेगी सरकार

Special project for wild cats- वन्यजीवों के प्रबंधन में मध्यप्रदेश हमेशा उत्कृष्ट रहा है। यहां बीते सालों में अनेक कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। प्रदेश अनेक टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है और यहां अफ्रीकन चीता भी बस चुका है। वन्यजीवों के मामले में अब एमपी को एक और बड़ी सौगात मिलनेवाली है। लेसर नोन स्पीशीज पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन शुभरंजन सेन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही स्याहगोश यानि जंगली बिल्लियों के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। लेसर नोन स्पीशीज सम्मेलन में वन्यजीव संरक्षण के नए उपायों पर चर्चा हुई। मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वीएन अम्बाड़े, चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन शुभरंजन सेन, मध्यप्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अजय यादव एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. के रविचंद्रन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया।