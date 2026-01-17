अलग मूड में नजर आए एमपी के IPS अफसर, लहराई बंदूकें, डीजीपी ने गाया गीत

MP DGP- इन अफसरों का काम ही कुछ ऐसा है कि सालभर चौबीसों घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। फुर्सत के कुछ पल मिलना भी दुर्लभ है। ऐसे में एमपी के आईपीएस अफसरों को मस्ती, मनोरंजन के लिए पूरे दो दिन मिल गए तो उन्होंने खूब धमाल मचाया। राजधानी भोपाल में IPS सर्विस मीट में ये अधिकारी अपने परिवार के साथ थिरके, खेले कूदे और गीत भी गाए। इस मीट को लेकर अधिकारियों में ऐसा उत्साह था कि प्रदेशभर से परिवार सहित यहां आए। खेलकूद और मनोरंजक कार्यक्रमों ने शमां बांध दिया। देशभक्ति की एक प्रस्तुति में IPS ने प्रतीकात्मक रूप से बंदूकें लहराईं। माहौल कुछ ऐसा जमा कि हमेशा संजीदा नजर आनेवाले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना भी खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने फिल्म गदर का मशहूर गीत “मैं निकला गड्डी लेके… गाया तो तालियां गूंज उठीं। खास बात यह है कि यहां के हल्के फुल्के माहौल में भी IPS अपने कर्तव्य पालन की बात नहीं भूले। सभी अफसरों ने मीट में सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण भी लिया।