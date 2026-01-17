अलग मूड में नजर आए एमपी के IPS अफसर, लहराई बंदूकें, डीजीपी ने गाया गीत

IPS सर्विस मीट में अलग मूड में दिखे एमपी के IPS अफसर
MP DGP- इन अफसरों का काम ही कुछ ऐसा है कि सालभर चौबीसों घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। फुर्सत के कुछ पल मिलना भी दुर्लभ है। ऐसे में एमपी के आईपीएस अफसरों को मस्ती, मनोरंजन के लिए पूरे दो दिन मिल गए तो उन्होंने खूब धमाल मचाया। राजधानी भोपाल में IPS सर्विस मीट में ये अधिकारी अपने परिवार के साथ थिरके, खेले कूदे और गीत भी गाए। इस मीट को लेकर अधिकारियों में ऐसा उत्साह था कि प्रदेशभर से परिवार सहित यहां आए। खेलकूद और मनोरंजक कार्यक्रमों ने शमां बांध दिया। देशभक्ति की एक प्रस्तुति में IPS ने प्रतीकात्मक रूप से बंदूकें लहराईं। माहौल कुछ ऐसा जमा कि हमेशा संजीदा नजर आनेवाले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना भी खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने फिल्म गदर का मशहूर गीत “मैं निकला गड्डी लेके… गाया तो तालियां गूंज उठीं। खास बात यह है कि यहां के हल्के फुल्के माहौल में भी IPS अपने कर्तव्य पालन की बात नहीं भूले। सभी अफसरों ने मीट में सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) का प्रशिक्षण भी लिया।
IPS सर्विस मीट का दूसरा दिन यानि शनिवार का दिन भी मनोरंजक कार्यक्रमों के नाम रहा। ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो टीम के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बच्चों के लिए भी विशेष गेम्स रखे गए। प्रदेशभर से आए IPS अधिकारियों और उनके परिजनों ने खासा लुत्फ उठाया।
रस्साकशी, हुला हूप, फन अंताक्षरी और बैलून गेम में अधिकारी और उनके परिजनों ने खूब जोश दिखाया। रस्साकशी प्रतियोगिता में कई मजेदार पल आए। रस्सी खींचने की कोशिश में प्रतियोगी एक दूसरे पर गिरते गिराते दिखे।
IPS सर्विस मीट का सीएम डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शुभारंभ किया था। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। IPS अफसर अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों के साथ जमकर थिरके।
प्रदेश के संजीदा डीजीपी कैलाश मकवाना सर्विस मीट में कुछ अलग ही रंग में रंगे दिखे। उन्होंने पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना के साथ देशभक्तिपूर्ण गीत गाए। डीजीपी कैलाश मकवाना ने फिल्म गदर का मशहूर गीत “मैं निकला गड्डी लेके…गाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा।
