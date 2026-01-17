कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जीतू पटवारी की नाराजगी के बाद पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण

Congress seeks explanation from MLA Phoolsingh Baraiya
MLA Phoolsingh Baraiya - इंदौर का भागीरथपुरा शनिवार को फिर सुर्खियों में रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने दूषित पेयजल के सेवन से हुई 24 मौतों के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान रेप पर विवादास्पद बयान देनेवाले कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया भी मुस्तैद दिखे। उन्होंने मंच भी साझा किया जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने बरैया को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की है। इस बीच अपने बयान पर विधायक फूलसिंह बरैया चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस नेता भी उनसे नाराज हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायक फूलसिंह बरैया के बयान को उनके व्यक्तिगत विचार बताते हुए स्पष्टीकरण मांगने की बात भी कही है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के भागीरथपुरा का दौरा किया। रेप पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया भी उनके साथ नजर आए। इस पर बीजेपी हमलावर हो उठी।
प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा- इंदौर में राहुल गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया - यह सहमति है…स्वीकारोक्ति है।
अब स्पष्ट है कि महिलाओं और SC-ST समाज के प्रति दूषित, विकृत और कुंठित मानसिकता सिर्फ़ बरैया की नहीं, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पूरी कांग्रेस की सोच है।
अगर आपत्ति होती, तो मंच साझा नहीं किया जाता…
विधायक फूल सिंह बरैया के दुष्कर्म पर ताजा बयान का पार्टी में भी विरोध हो रहा है। स्वयं प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनसे खफा हैं। उन्होंने मीडिया के समक्ष साफ कहा कि महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले की कोई जाति या धर्म नहीं होता। वह सिर्फ एक अपराधी होता है जिसे कानून के अनुसार कठोर सजा मिलनी चाहिए।
प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायक फूलसिंह बरैया के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका व्यक्तिगत विचार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। जीतू पटवारी ने बताया कि इस संदर्भ में विधायक फूलसिंह बरैया से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
