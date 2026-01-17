कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जीतू पटवारी की नाराजगी के बाद पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण

MLA Phoolsingh Baraiya - इंदौर का भागीरथपुरा शनिवार को फिर सुर्खियों में रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने दूषित पेयजल के सेवन से हुई 24 मौतों के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान रेप पर विवादास्पद बयान देनेवाले कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया भी मुस्तैद दिखे। उन्होंने मंच भी साझा किया जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने बरैया को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की है। इस बीच अपने बयान पर विधायक फूलसिंह बरैया चौतरफा घिर गए हैं। कांग्रेस नेता भी उनसे नाराज हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधायक फूलसिंह बरैया के बयान को उनके व्यक्तिगत विचार बताते हुए स्पष्टीकरण मांगने की बात भी कही है।