अमृत 2.0 परियोजना : 582.32 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, सीएम मोहन ने किया सफाई मित्रों का सम्मान

अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ना पीएम मोदी का मंत्र है। समग्र रूप से विचार करके काम करना कठिन होता है। पीएम नरेंद्र मोदी नवाचार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अमृत योजना नाम से ही अमृत है। अमृत तब है जब शहर बसाए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर भी बड़े-बड़े भूमि पूजन होना चाहिए। सरकार की बात नीचे तक जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के दौरान ये नहीं होता था। दुनिया हम पर गर्व करती है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का गहना है। कांग्रेस चोरी-चकारी का आरोप लगाती है, जिसके दिमाग मे चोरी हो वो ही ऐसी बातें करती है। कांग्रेस सविधान का अपमान करती है। आजादी के बाद सेना ने हमारी रक्षा की है।