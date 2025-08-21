Patrika LogoSwitch to English

अमृत 2.0 परियोजना : 582.32 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, सीएम मोहन ने किया सफाई मित्रों का सम्मान

Amrit 2.0 Project : राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अमृत 2.0 अंतर्गत 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधी कार्यों और अन्य विकास कार्यों का सीएम मोहन यादव ने भूमिपूजन और नवीन नियुक्ति एवं अनुकम्पा पत्रों का वितरण किया।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

Amrit 2.0 Project :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में अमृत 2.0 परियोजना के तहत 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधी कार्यों और अन्य विकास कार्यों का सीएम मोहन यादव ने नवीन नियुक्ति के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कुल 55 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में 31 को अनुकंपा और 24 को नई नियुक्तियां दी गईं, जबकि सफाई मित्रों का सम्मानित भी किया गया।

अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ना पीएम मोदी का मंत्र है। समग्र रूप से विचार करके काम करना कठिन होता है। पीएम नरेंद्र मोदी नवाचार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अमृत योजना नाम से ही अमृत है। अमृत तब है जब शहर बसाए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर भी बड़े-बड़े भूमि पूजन होना चाहिए। सरकार की बात नीचे तक जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के दौरान ये नहीं होता था। दुनिया हम पर गर्व करती है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का गहना है। कांग्रेस चोरी-चकारी का आरोप लगाती है, जिसके दिमाग मे चोरी हो वो ही ऐसी बातें करती है। कांग्रेस सविधान का अपमान करती है। आजादी के बाद सेना ने हमारी रक्षा की है।

विपक्ष पर सीएम का हमला

वोट चोरी मामले में सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, क्या विपक्ष है। चोरी का इल्जाम लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए। कभी वोट चोरी का इल्जाम तो कभी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। जो संसद में खुद हार गए, वो सवाल पूछते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बेशर्मी से सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं।

भोपाल के विकास पर फोकस

भोपाल के अतीत का गौरव फिर लौटेगा। बड़ा तालाब, डल झील की तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करेगा, इसमें शिकारे भी चलेंगे। पूरी तरह कार्य योजना बनाई जा रही है कि आने वाले 100 साल तक भोपाल के विकास में कोई कमी न रहे।

Updated on:

21 Aug 2025 03:54 pm

Published on:

21 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अमृत 2.0 परियोजना : 582.32 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, सीएम मोहन ने किया सफाई मित्रों का सम्मान

