अगर ये मंदिर अधूरा नहीं होता, तो यहां होता दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर

यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपूर की खूबसूरत वादियों में स्थापित भोजेश्वर मंदिर की। 11वीं सदी की इंजीनियरिंग की पाठशाला कहलाने वाला ये मंदिर आज भी भव्य है। लेकिन सदियों से अधूरा है। जल्द ही इस अधूरे मंदिर के करीब ही एक नया भव्य मंदिर बनाए जाने की तैयारी है।

यहां तैयार होगा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बता दें कि इस नए मंदिर का निर्माण वर्तमान में अधूरे पड़े भोजेश्वर मंदिर से 300 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दुनिया के मंदिरों में सबसे ऊंचा यानी 100 मीटर ऊंचा मंदिर होगा। इसकी चौड़ाई 200 मीटर होगी।

इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया के इस सबसे ऊंचे मंदिर का निर्माण उन्हीं निर्माण सामग्री को यूज किया जाएगा जो, राजा भोज के समय में उपयोग में ली जाती थी।

होगी टाउनशिप भी बता दें कि मंदिर के साथ ही यहां एक टाउनशिप भी होगी। इस टाउनशिप में स्कूल, अस्पताल, पार्क और बाजार के साथ ही कई आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। जानें किसने दिया मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव Located in Bhojpur Madhya Pradesh Known as Bhojeshwar Temple

बता दें कि भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पुरातत्वविद प्रोफेसर हार्डी के साथ अन्य पुरातत्वविदों ने दिया था। उन्होंने बताया था कि धर्मस्व विभाग के साथ पर्यटन विभाद और सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ कुछ एनआरआई भी इसमें मदद कर सकते हैं।

प्रोफेसर हार्डी की रिपोर्ट में वर्तमान भोजेश्वर मंदिर को लेकर कहां गया है कि भोजेश्वर मंदिर वर्तमान में केवल एक गर्भ गृह है। यदि ये मंदिर पूरा बनता तो ये लगभग 100 मीटर ऊंचा होता और 200 मीटर चौड़ा होता। यानी भोजपुर मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होता। बता दें कि ये मंदिर द्रविण और भूजल शैली का मिश्रण है जिसे निरंधार शैली कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह, शिखर के साथ ही इसके पूरे स्थल की डिटेल डिजाइन तैयार की जाएगी।