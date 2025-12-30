30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के अफसरों को बड़ा दायित्व, आईपीएस मिश्रा को गृह मंत्रालय में दिल्ली बुलाया

IPS officer Virendra Kumar Mishra - आईपीएस वीरेंद्र कुमार मिश्रा को गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी, दिल्ली बुलाया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 30, 2025

आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा दिल्ली में गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया

आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा दिल्ली में गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया

IPS officer Virendra Kumar Mishra - मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक उप सचिव को बड़ा दायित्व दिया गया है। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। इसी साल आईएएस अवॉर्डी ये अधिकारी दोषमुक्त घोषित कर दिए गए हैं। उनका नाम अब वरिष्ठता सूची में भी ऊपर आ जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में एमपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय में अहम पद पर दिल्ली बुलाया गया है।

जीएडी में पदस्थ उप सचिव अजय कटेसरिया को पदोन्न्त करते हुए अपर सचिव बनाया गया है। उनके खिलाफ चल रही जांच समाप्त होने के बाद कटेसरिया को मैट्रिक्स लेवल-13 में ये पदोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार अजय कटेसरिया को 1 जनवरी 2025 से पदोन्नत माना जाएगा।

एक अन्य आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैलाश बुंदेला को मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नत किया गया है। उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति दी गई है। साल 2000 बैच के अधिकारी कैलाश बुंदेला के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। उनपर रतलाम जिले में अपर कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता के आरोप ​थे। जांच समाप्त होने के बाद क्लीनचिट मिलने से कैलाश बुंदेला का नाम वरिष्ठता सूची में ऊपर आ जाएगा। बता दें कि उन्हें इसी साल आईएएस अवॉर्ड मिला है।

आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्र में अहम जिम्मेदारी

इधर एमपी कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्र में अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दिल्ली में गृह मंत्रालय में बुलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत मिश्रा को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव बनाया गया है। केंद्रीय भर्ती योजना (सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम) के अंतर्गत उन्हें चार साल के लिए नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार को मिश्रा को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश

गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। उन्हें 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2029 तक के लिए गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। नया दायित्व संभालने के लिए
राज्य सरकार को मिश्रा को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के अफसरों को बड़ा दायित्व, आईपीएस मिश्रा को गृह मंत्रालय में दिल्ली बुलाया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिग्रियां हासिल करना ही काफी नहीं, ‘संतूर’ मेरे दिमाग में बस गया था…पढ़ें पूरी स्टोरी

Santoor player Shruti Adhikari
Patrika Special News

टाइगर स्टेट में ही बाघों पर संकट, सिर्फ एक साल में हो चुकी 55 बाघों की मौत, एक्शन में आए सीएम

Tigers Crisis In Tiger State
भोपाल

पंजाब में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, शिवराज सिंह चौहान ने MNREGA को बताया भ्रष्टाचार का पर्याय

Shivraj Singh Chouhan Press Confrence
भोपाल

अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी, कैंपस में ही होगी ट्रेनिंग

Barkatullah University
भोपाल

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को कहा ‘ सरदार पटेल’, सियासी हलचल तेज

Kailash Vijayvargiya comment to digvijay singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.