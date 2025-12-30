एमपी के अफसरों को बड़ा दायित्व, आईपीएस मिश्रा को गृह मंत्रालय में दिल्ली बुलाया

एक अन्य आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैलाश बुंदेला को मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नत किया गया है। उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति दी गई है। साल 2000 बैच के अधिकारी कैलाश बुंदेला के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। उनपर रतलाम जिले में अपर कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता के आरोप ​थे। जांच समाप्त होने के बाद क्लीनचिट मिलने से कैलाश बुंदेला का नाम वरिष्ठता सूची में ऊपर आ जाएगा। बता दें कि उन्हें इसी साल आईएएस अवॉर्ड मिला है।