एमपी में टूरिस्टों के लिए बड़ी सुविधा, पांच जगहों पर बनेंगे अत्याधुनिक लकदक कैफेटेरिया

Cafeterias - एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर जतन किया जा रहा है। राज्य सरकार टूरिस्टों की सुविधा के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लकदक कैफेटेरिया भी खोल रही है। ये सर्व सुविधायुक्त अत्याधुनिक ट्राइबल कैफेटेरिया होंगे। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में विभागीय उपलब्धियां भी बताईं। मंत्री विजय शाह ने बताया कि प्रदेश के हरेक जनजातीय विकासखंडों में सांदीपनि विद्यालय खुलेगा, स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, 86 जनजातीय विकासखंडों में कला भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने जनजातीय कलाओं के लिए जीआईटैग की बात भी कही।