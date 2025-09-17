नसों में ‘ब्लॉकेज’ का फटाफट होगा इलाज, जापान से आई 7.7 करोड़ की मशीन

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हमीदिया अस्पताल में 20 सितंबर से नई अल्ट्रा मॉडर्न कैथलैब शुरू हो रही है। जापान से आई इस मशीन की कीमत लगभग 7.7 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि नसों में ब्लॉकेज को रोकने के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया अब और तेज, सुरक्षित तथा किडनी के लिए बिना नुकसान वाली होगी।