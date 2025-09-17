नसों में ‘ब्लॉकेज’ का फटाफट होगा इलाज, जापान से आई 7.7 करोड़ की मशीन

MP News: एमपी के भोपाल शहर में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हमीदिया अस्पताल में 20 सितंबर से नई अल्ट्रा मॉडर्न कैथलैब शुरू हो रही है। जापान से आई इस मशीन की कीमत लगभग 7.7 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि नसों में ब्लॉकेज को रोकने के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया अब और तेज, सुरक्षित तथा किडनी के लिए बिना नुकसान वाली होगी।
नई कैथलैब की तकनीक में बहुत कम मात्रा में डाई की जरूरत पड़ती है, जिससे मरीज की किडनी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बाइप्लेन कैथ सिस्टम में लगे दो सी-आर्म अलग-अलग कोणों से इमेज लेकर उच्च गुणवत्ता की 3डी रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। इससे डॉक्टरों को हृदय और नसों की स्थिति बेहद स्पष्ट नजर आती है और जटिल सर्जरी में निर्णय लेना आसान हो जाता है।
इस मशीन के लिए हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक-1 की तीसरी मंजिल पर विशेष लैब तैयार की गई है। बुनियादी ढांचा पूरा हो चुका है और ट्रायल के बाद 20 सितंबर से मरीजों की नियमित जांच व इलाज शुरू हो जाएगा।
नई कैथलैब से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेज होगी। यह मरीजों के लिए वरदान साबित होगी और प्रदेश की हृदय रोग चिकित्सा सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।- डॉ. सुनीत टंडन, अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल