भोपाल

मिल गई मंजूरी, बदलेगा भोपाल का नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर

MP News: भोपाल जिले की प्रशासनिक सीमा को नए सिरे से तय करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर मंजूर हो गया है। नए प्रस्ताव में भी हुजूर तहसील में सबसे अधिक 138 गांव है, जबकि पुराने भोपाल यानी सिटी नजूल क्षेत्र को एक ही हल्के की तरह रखा जाएगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 17, 2025

Reorganization of tehsils
तहसीलों का पुनर्गठन (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: भोपाल जिले की प्रशासनिक सीमा को नए सिरे से तय करने का प्रस्ताव जिला स्तर पर मंजूर हो गया है। नए प्रस्ताव में भी हुजूर तहसील में सबसे अधिक 138 गांव है, जबकि पुराने भोपाल यानी सिटी नजूल क्षेत्र को एक ही हल्के की तरह रखा जाएगा। कोलार, एमपी नगर, टीटी नगर क्षेत्रों की स्थितियों के अनुसार अदला-बदली की गई है। यानी कोलार तहसील में चंदनपुरा, मेंडोरा- मेडोरी जैसे क्षेत्र शामिल किए तो बागसेवनिया, बावड़ियाकला जैसे क्षेत्र अब एमपी नगर तहसील का हिस्सा होंगे। तहसील पुनर्गठन में 126 हल्कों के 316 गांवों को शामिल किया गया है। बैरसिया अलग है।

यह होगा लाभ

तहसील मुख्यालय बन जाने से अब इनका खुद का कार्यालय तहसील क्षेत्र में ही होगा। अभी तहसील कार्यालय के लिए लंबी दूरी तय करना होती है। तहसील में तहसीलदर, एसडीएम को अतिरिक्त स्टॉफ व संसाधन मिलेंगे तो लोगों के काम आसान होगे। नजूल क्षेत्रों की सीमाएं क्षेत्र के अनुसार गड़बड़ थी, जिसे इसमें दुरूस्त किया, जिसका आमजन को लाभ मिलेगा।

किस तहसील में क्या जुड़ा और क्या घटा

कोलार तहसीलः शाहपुरा, बावडिया कला, बाग सेवनियां को हटा दिया है। इसमें अब चंदनपुरा मेंडोरा-मेंडोरी, रातीबड़, कुशलपुरा समेत 23 नए गांव जोड़े गए हैं।
बैरागढ़ तहसीलः पलासी, रूसल्ली, निशातपुरा, बडवई समेत पांच गांव हटाकर भौरी, कोलूखेड़ी, चंदूखेड़ी, मुबारकपुर, खजूरी सड़क जैसे 11 नए गांव जोडे गए हैं।
एमपी नगर तहसीलः खजूरीखुर्द, अमरावद खुर्द, अहमद‌पुर कलां, बरखेड़ा पठानी, पिपलिया पेंदे खां जैसे आठ गांव हटाकर शाहपुरा, बावड़िया कला, बागसेवनिया, आदमपुर छावनी, सागौनी कला. चोर सागौनी, कोलुआखुर्द जैसे 14 गांव जोड़े गए हैं।
टीटी नगर तहसीलः चंदनपुरा, खुदागंज, छावनी जैसे तीन गांवों को हटाया गया, जबकि बेरखेड़ी बाजयाफ्त, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, नीलबड़, मुगालिया छाप जैसे 07 गांव जोड़े गए।
गोविंदपुरा तहसीलः हताईखेड़, कोकता, नरेला शंकरी, पिपलानी चमारन, दामखेड़ा महोली, सेमराकलां जैसे 19 गांव हटाए गए। जबकि अरेड़ी, लांबाखेड़ा, पिपलिया बाजखां, निशातपुरा, पलासी जैसे 16 नए गांव जोड़े गए।
हुजूर तहसीलः भौरी. कोलूखेडी, चंदूखेड़ी, खजुरी सड़क, नीलबड़, कलखेड़ा, मैंडोरा समेत 60 गांव हटेंगे, अब 138 गांव होंगे।

प्रस्तावित तहसील में हल्के-गांव की स्थिति

  • हुजूर में 53 हल्के, 138 गांव
  • कोलार में 25 हल्के, 80 गांव
  • गोविंदपुरा में 15 हल्के, 35 गांव
  • टीटी नगर में 11 हल्के, 20 गांव
  • एमपी नगर में 11 हल्के. 22 गांव
  • शहर वृत्त में 01 हल्का, 01 गांव
  • बैरागढ़ में 08 हल्के, 20 गांव
  • कुलः 126 हल्के में 216 गांव

इस टीम ने बनाया प्रस्ताव

  • शरदवल्लभ गोस्वामी, आरआई हुजूर
  • आलोक भद्र. आरआई कोलार
  • तनु जैन, आरआई भू अभिलेख शाखा
  • अतुल वल्लार कर, पटवारी कोलार
  • अमित जायसवाल, पटवारी, हुजूर
  • संजय सिंह पटवारी, हुजूर

बैरसिया में 41 पटवारी कम, हुजूर में चार ज्यादा

तहसील पुनर्गठन प्रस्ताव में पटवारियों की कमी व अधिकता की स्थिति भी निकाली गई। बैरसिया में सबसे कम पटवारी है। यहां 41 पटवारियों की कमी है. जबकि 04 पटवारी हुजूर में ज्यादा है। टीटी नगर में एक पटवारी, एमपी नगर में दो पटवारी, बैरागढ़ में दो पटवारी, कोलार में चार पटवारी ज्यादा है।

प्रशासनिक सहूलियत के अनुसार तहसील पुनर्गठन किया है। शासन से प्रस्ताव मंजूर होने पर लागू कर दिया जाएगा।- कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

Published on:

17 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मिल गई मंजूरी, बदलेगा भोपाल का नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर

