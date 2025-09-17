मिल गई मंजूरी, बदलेगा भोपाल का नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर

कोलार तहसीलः शाहपुरा, बावडिया कला, बाग सेवनियां को हटा दिया है। इसमें अब चंदनपुरा मेंडोरा-मेंडोरी, रातीबड़, कुशलपुरा समेत 23 नए गांव जोड़े गए हैं।

बैरागढ़ तहसीलः पलासी, रूसल्ली, निशातपुरा, बडवई समेत पांच गांव हटाकर भौरी, कोलूखेड़ी, चंदूखेड़ी, मुबारकपुर, खजूरी सड़क जैसे 11 नए गांव जोडे गए हैं।

एमपी नगर तहसीलः खजूरीखुर्द, अमरावद खुर्द, अहमद‌पुर कलां, बरखेड़ा पठानी, पिपलिया पेंदे खां जैसे आठ गांव हटाकर शाहपुरा, बावड़िया कला, बागसेवनिया, आदमपुर छावनी, सागौनी कला. चोर सागौनी, कोलुआखुर्द जैसे 14 गांव जोड़े गए हैं।

टीटी नगर तहसीलः चंदनपुरा, खुदागंज, छावनी जैसे तीन गांवों को हटाया गया, जबकि बेरखेड़ी बाजयाफ्त, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, नीलबड़, मुगालिया छाप जैसे 07 गांव जोड़े गए।

गोविंदपुरा तहसीलः हताईखेड़, कोकता, नरेला शंकरी, पिपलानी चमारन, दामखेड़ा महोली, सेमराकलां जैसे 19 गांव हटाए गए। जबकि अरेड़ी, लांबाखेड़ा, पिपलिया बाजखां, निशातपुरा, पलासी जैसे 16 नए गांव जोड़े गए।

हुजूर तहसीलः भौरी. कोलूखेडी, चंदूखेड़ी, खजुरी सड़क, नीलबड़, कलखेड़ा, मैंडोरा समेत 60 गांव हटेंगे, अब 138 गांव होंगे।