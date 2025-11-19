मिल गई मंजूरी… किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, 7वें वेतनमान पर भी मुहर, खर्च होंगे करोंड़ो

MP Cabinet: मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को सोशल इंजीनियरिंग छाई रही। एक ओर बाल सुरक्षा तो 13 जिलों को और सेहतमंद बनाने की कवायद पर मुहर लगी। किसान भी फोकस में रहे। कैबिनेट ने मप्र में मिशन वात्सल्य योजना के जारी रहने पर मुहर लगाई। इसके तहत 33,346 बच्चों को 5 साल तक हर माह 4 हजार रुपए मिलते रहेंगे। इस पर 1,022 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र 408 करोड़ 96 लाख व राज्य 613 करोड़ 44 लाख रुपए देगा।