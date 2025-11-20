AQI: ‘मास्क जरूर पहनें…’, ‘दिल्ली’ जैसी ‘भोपाल’ की हवा, ये है खतरे की घंटी !

Bhopal AQI: एमपी के भोपाल शहर की हवा में सांस लेने से दमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन टीटी नगर प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र रहा है। यहां एक्यूआइ 325 दर्ज हुआ। हवा का यह स्तर अति गंभीर है। इससे बच्चों और बुजुर्गो को सबसे ज्यादा खतरा है।