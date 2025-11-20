Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

AQI: ‘मास्क जरूर पहनें…’, ‘दिल्ली’ जैसी ‘भोपाल’ की हवा, ये है खतरे की घंटी !

Bhopal AQI: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से देर शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक टीटी नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 दर्ज हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 20, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Bhopal AQI: एमपी के भोपाल शहर की हवा में सांस लेने से दमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिन टीटी नगर प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र रहा है। यहां एक्यूआइ 325 दर्ज हुआ। हवा का यह स्तर अति गंभीर है। इससे बच्चों और बुजुर्गो को सबसे ज्यादा खतरा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बुधवार शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक टीटी नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 दर्ज हुआ। ईदगाह हिल्स कोहेफिजा पर एक्यूआइ 306 रेकार्ड किया गया। हवा में पीएम 2.5 अधिक था। पर्यावरण परिसर में यह आंकड़ा 264 रेकॉर्ड हुआ है।

कहां कितना प्रदूषण

-हवा का स्तर बिगड़ने से लोगों की सेहत पर असर हुआ है। हमीदिया और जिला अस्पताल की ओपीडी में सांस की मरीजों की संख्या बढ़ गई। श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके शर्मा ने बताया बीस प्रतिशत तक मामले अभी बढ़े हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ रहा।

-हवा में धुले छोटे कण, खुले में आग और वाहनों का धुंआं कारण: हवा में छोटे कण अधिक हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक प्लास्टिक जलाना, ट्रैफिक जाम हवा के खराब होने के लिए सबसे बड़े जिमेदार हैं।

-प्रदेश में नौ स्थानों पर एक्यूआइ तीन सौ से पार, इनमें दो भोपाल से: प्रदेश में नौ स्थानों पर एक्यूआइ 300 से पार हो गया है। इसमें दो स्थान भोपाल के है। सबसे अधिक एक्यूआइ सिंगरौली में रहा है। यह 327 दर्ज हुआ है। इसके बाद भोपाल है।

सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। इसमें धुंआ और धूल मुय कारण है। इससे निपटने नगरीय निकाय सहित दूसरी एजेंसी इंतजाम करती है। शहर में तीन स्थानों पर जांच हो रही है।- ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी एमपीपीसीबी

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / AQI: ‘मास्क जरूर पहनें…’, ‘दिल्ली’ जैसी ‘भोपाल’ की हवा, ये है खतरे की घंटी !

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तृतीय’ और ‘चतुर्थ श्रेणी’ कर्मचारियों को बड़ा नुकसान, बढ़ेगा वेतन…लेकिन कब ?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

BCLL कई रूटों पर दौड़ाएगा 8 नई रेड बसें, ये रहेगी टाइमिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

राजधानी तक पहुंचने वाली सड़क होगी 6 लेन, शासन की बड़ी तैयारी

MP News
भोपाल

MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

bhopal cold wave relief temperature rise mp weather news
भोपाल

MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा

MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.