अर्चना तिवारी केस: एसपी राहुल लोढ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला खुलासा, सामने आया लव एंगल

GRP पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि, अर्चना तिवारी के लिए लगातार शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। शुजालपुर के रहने वाले सारांश से अर्चना की इंदौर से निकली एक ट्रेन में 1 जनवरी को दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत लीगल एडवाइज से शुरु हुई थी। जो दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इस बीच अर्चना के घर वालों ने पटवारी से उसका रिश्ता तय कर दिया और पढ़ाई छोड़कर शादी करने का दबाव बना रहे थे। ये जानकारी अर्चना ने सारांश जैन को हरदा के एक ढाबे पर बताई थी। यही दोनों ने भागने का प्लान बनाया। लेकिन बाद में भागने की प्लानिंग कैंसल कर गुमशुदगी का प्लान बनाया। अर्चना को लगा था कि, जीआरपी मिसिंग केस को इतना सीरियस नहीं लेती और इसी का फायदा उठाकर वो अपने परिवार से दूर प्रेमी के साथ स्वतंत्र जीवन जी सकेगी।