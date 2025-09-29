एशिया कप 2025 को जीत का ‘तिलक’ : एमपी में जमकर मना जश्न, CM मोहन ने देश को दी बधाई

एशिया कप के फाइनल में भारत द्वारा जीत चौका लगाए जाते ही ग्वालियर वासी भी अपने-अपने घरों से निकलकर जीत का जश्न मनाने महाराज बाड़ा पर इकट्ठे हो गए। यहां आधी रात को भीड़ अनियंत्रित होने के चलते पुलिस ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया, लेकिन लोगों में इस कदर उत्साह था कि, वो सराफा बाजार में इकट्ठे हो गए और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया। इनमें क्या बच्चे बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग सभी में एक जैसा उत्साह देखने तो मिला। रात के साढ़े 12 बजे महाराज बाड़ा स्थित सराफा बाजार ऐसा लग रहा था, मानों जैसे दिन का बाजार लगा हो। इस दौरान लोगों द्वारा जमकर आतिशबाजी भी की गई।