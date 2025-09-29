एशिया कप 2025 को जीत का ‘तिलक’ : एमपी में जमकर मना जश्न, CM मोहन ने देश को दी बधाई

एशिया कप 2025 की जीत का एमपी में जश्न (Photo Source- Patrika)
Asia Cup Final 2025 : भारत ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में करारी शिकस्त देते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ हिंदुस्तानी धुरंधरों ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत की इस शानदार जीत पर देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला तो वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशिया कप जीतने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए देश को बधाई दी हैं।
दुबई में आयोजित टी-20 एशिया कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीच की ट्राफी अपने नाम कर ली है। पूरे एशिया कप में सिर्फ एक गेंद खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह ने उस एक बाल पर चौका मारकर देश के नाम एशिया कप कराया। जीत का चौका लगते ही देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला।
इस जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों को जीत की बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन एवं देशवासियों को बधाई।'
इंदौर के राजवाड़ा में भारतीय टीम की जीत का जबरदस्त जश्न मनाया गया। राजवाड़ा पर इकट्ठे हुए इंदौरियंस ने जीत का चौका लगते ही पूरे जोश के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इस दौरान ढोल की थाप पर लोग थिरकते नजर आए तो कई लोग तिरंगा हाथ में लेकर खुशी में झूमते थिरकते दिखे।इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई।
राजधानी भोपाल में भी भारतीय टीम द्वारा एशिया कप 2025 पर जीत हासिल करने के बाद जबरदस्त जश्न मनाया गया। जीत के बाद मंगलवारा क्षेत्र में शहरवासी तिरंगा लहराकर भारतीय टीम का अभिवादन रते नजर आए। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई।
एशिया कप के फाइनल में भारत द्वारा जीत चौका लगाए जाते ही ग्वालियर वासी भी अपने-अपने घरों से निकलकर जीत का जश्न मनाने महाराज बाड़ा पर इकट्ठे हो गए। यहां आधी रात को भीड़ अनियंत्रित होने के चलते पुलिस ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया, लेकिन लोगों में इस कदर उत्साह था कि, वो सराफा बाजार में इकट्ठे हो गए और भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया। इनमें क्या बच्चे बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग सभी में एक जैसा उत्साह देखने तो मिला। रात के साढ़े 12 बजे महाराज बाड़ा स्थित सराफा बाजार ऐसा लग रहा था, मानों जैसे दिन का बाजार लगा हो। इस दौरान लोगों द्वारा जमकर आतिशबाजी भी की गई।
खरगोन में भी टीम इंडिया की जीत का जबरदस्त जश्न देखने को मिला। यहा भी देर रात शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर लोग इकट्ठे हुए जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।
इधर, खंडवा में भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह भारतीय टीम द्वारा एशिया कप 2025 में जबरदस्त जीत दर्ज करने का जश्न मनाया गया। लोग देर रात तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान घंटाघर चौक पर जमकर आतिशबाजी गई। साथ ही, देश प्रेमी ढोल की थाप पर जमकर थिरकते हुए टीम इंडिया का अभिनंदन करते नजर आए।
भारतीय धुरंधरों द्वारा एशिया कप 2025 में देश की एतिहासिक जीत जर्ज कराने का उत्साह रतलाम जिले में भी देखने को मिला। यहां आधी रात को शहर के कई चौक-चौराहों पर देशवासी जीत का जश्न मनाते नजर आए। इसी बीच जावरा में भारतीय टीम की जीत पर शहरवासी हाथों में 'आई लव भारत', 'आई लव सनातन' और 'आई लव महाकाल' के पोस्टर हाथों में लहराते नजर आए।
