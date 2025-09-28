जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बच गई 9 बच्चों की जान, किसी ने बंद कर दिया ICU का ऑक्सीजन कनेक्शन

Major Tragedy Avert :मध्य प्रदेश के सीधी जिला चिकित्सालय में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू वार्ड में घुसकर मरीजों के लिए चल रही ऑक्सीजन पाइप लाइन का कनेक्शन बंद कर दिया। ऑक्सीजन लाइन बंद किए जाने के चलते आईसीयू में भर्ती 9 गंभीर बच्चों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि, समय रहते इसे सुधार लिया गया, वरना जिला अस्पताल में आज एक बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम हो सकता था।