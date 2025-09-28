जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बच गई 9 बच्चों की जान, किसी ने बंद कर दिया ICU का ऑक्सीजन कनेक्शन

जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला (Photo Source- Patrika)
Major Tragedy Avert :मध्य प्रदेश के सीधी जिला चिकित्सालय में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू वार्ड में घुसकर मरीजों के लिए चल रही ऑक्सीजन पाइप लाइन का कनेक्शन बंद कर दिया। ऑक्सीजन लाइन बंद किए जाने के चलते आईसीयू में भर्ती 9 गंभीर बच्चों की जान पर बन आई। गनीमत रही कि, समय रहते इसे सुधार लिया गया, वरना जिला अस्पताल में आज एक बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम हो सकता था।
बताया जा रहा है कि, जिस समय असामाजिक तत्वों द्वारा आईसीयू की ऑक्सीजन सप्लाई बंद की गई, तब उस वार्ड में 9 मासूम बच्चे गंभीर अवस्था में ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। अचानक हुए इस घटनाक्म से सभी भर्ती बच्चों की जान खतरे में पड़ गई।
मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉ. खरे ने स्थिति की गंभीरता से लेते हुए मात्र 4 मिनट के भीतर ऑक्सीजन सप्लाई को दोबारा से चालू करवा दिया, जिससे सभी बच्चों की जान बच सकी। इस पूरे घटनाक्रम को अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद किया गया है और पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।
डॉ. खरे के इस तत्पर और संवेदनशील निर्णय ने आज ये साबित हुआ कि, यकीनन डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वहीं, अब अस्पताल प्रबंधन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
