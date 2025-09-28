राहुल और प्रियंका पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़की कांग्रेस, सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी

कटनी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रजनी वर्मा ने राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर कैबिनेट मंत्री कैला विजयवर्गीय द्वारा की गई टिप्पणी पर राज्य सरकार से मांग की है कि, विजयवर्गीय को तुरंत ही सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी से भी माफी मांगनी चाहिए। रजनी ने स्पष्ट कहा कि, अगर कैलाश ऐसा नहीं करते तो सरकार को चाहिए कि, वो उनसे उनके पद का इस्तीफा ले। रजनी वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर विजयवर्गीय माफी नहीं मांगते तो महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे।