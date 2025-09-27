बारिश में खराब हो गई खड़ी फसल, दुखी किसान ने पूरे खेत में लगाई आग

लगातार खबरें आ रही है कि, मल्हारगढ़ तहसील और मंदसौर जिले में पीला मौजक और अन्य वायरस की वजह से फसले खराब हो रही हैं। वहीं, एक और चिलोद पिपलिया गांव से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें एक किसान ने करीब घंटे दो घंटे मशीन चली, उसके बाद भी पर्याप्त सोयाबीन के दाने नहीं निकले, इसपर मायूस होकर किसान ने पूरी फसल को आग के हवाले कर दिया। वहीं, किसान द्वारा मांग की गई है कि, सरकार जल्द से जल्द मुआवजा और बीमा राशि किसानो को दे। क्योंकि, ये बर्बाद हुए किसानों का हक़ है।