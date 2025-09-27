चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर ‘मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा’

Strange Stolen Case : मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर थाना इलाके में स्थित सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल चोरी का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। हॉस्टल में घुसे शातिर चोरों ने गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, पीतल के बर्तन, मोबाइल समेत अन्य काफी सामान पर लंबा हाथ साफ कर दिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद चोर ने जो किया, वो उसके द्वारा की गई चोरी से ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। चोर की इस हरकत से पूरे इलाके के साथ-साथ पुलिस विभाग को भी हैरान कर दिया है।