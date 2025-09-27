चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर ‘मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा’

Strange Stolen Case : मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर थाना इलाके में स्थित सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल चोरी का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। हॉस्टल में घुसे शातिर चोरों ने गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, पीतल के बर्तन, मोबाइल समेत अन्य काफी सामान पर लंबा हाथ साफ कर दिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद चोर ने जो किया, वो उसके द्वारा की गई चोरी से ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। चोर की इस हरकत से पूरे इलाके के साथ-साथ पुलिस विभाग को भी हैरान कर दिया है।
दरअसल, हॉस्टल में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर चोर ने हॉस्टल की दीवार पर लिख दिया कि, 'मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा।' घटना उस समय की है जब हॉस्टल के छात्र और स्टाफ गहरी नींद में सो रहे थे। अगली सुबह जब सभी ने दीवार पर लिखा अजीबो गरीब स्लोगन देखा तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसपर हड़कंप मच गया। तुरंत ही हॉस्टल अधीक्षक दशरथ मुकाती ने उदयनगर थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन चोरी के साथ छोड़ा गया ये अजब-गजब संदेश लोगों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। क्षेत्र में लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। चोरी तो हुई ही, लेकिन चोर का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होने लगा है।