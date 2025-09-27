Patrika LogoSwitch to English

चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर ‘मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा’

Strange Stolen Case : सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल चोरी का अजीब मामला सामने आया है। यहां वारदात को अंजाम देने का बाद चोर अपनी अगली चोरी का वक्त भी बता गया है। चोरी के बाद उसने हॉस्टल की दीवार पर लिखा- 'मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा।'

देवास

Faiz Mubarak

Sep 27, 2025

Strange Stolen Case
शहर में चोरी की अजीब वारदात (Photo Source- Patrika)

Strange Stolen Case : मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर थाना इलाके में स्थित सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल चोरी का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। हॉस्टल में घुसे शातिर चोरों ने गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, पीतल के बर्तन, मोबाइल समेत अन्य काफी सामान पर लंबा हाथ साफ कर दिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद चोर ने जो किया, वो उसके द्वारा की गई चोरी से ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। चोर की इस हरकत से पूरे इलाके के साथ-साथ पुलिस विभाग को भी हैरान कर दिया है।

दरअसल, हॉस्टल में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर चोर ने हॉस्टल की दीवार पर लिख दिया कि, 'मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा।' घटना उस समय की है जब हॉस्टल के छात्र और स्टाफ गहरी नींद में सो रहे थे। अगली सुबह जब सभी ने दीवार पर लिखा अजीबो गरीब स्लोगन देखा तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसपर हड़कंप मच गया। तुरंत ही हॉस्टल अधीक्षक दशरथ मुकाती ने उदयनगर थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

शहर में चर्चा का विषय बना मामला

फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन चोरी के साथ छोड़ा गया ये अजब-गजब संदेश लोगों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। क्षेत्र में लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। चोरी तो हुई ही, लेकिन चोर का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होने लगा है।

27 Sept 2025 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / चोरी करके दीवार पर लिख गया चोर 'मैं चोर.. सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा'

