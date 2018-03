शिवराज सिंह बोले, त्रिपुरा में भाजपा के विकास के एजेंडे की जीत

भोपाल। त्रिपुरा में मिली भाजपा की एकतरफा जीत का श्रेय मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास के एजेंडे को दिया है। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार जीत भाजपा के विकास के एजेंडे को मिली है।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि नार्थ ईस्ट की सुरक्षा और संप्रभुवता हमारी पहली प्राथमिकता है।

My heartiest congratulations to PM Shri @narendramodi, Shri @AmitShah & @BJP4Tripura party colleagues for the fabulous victory in #TripuraElection2018. It is a vote for development agenda of @BJP4India. The security & sovereignty of North East is of utmost importance to us.