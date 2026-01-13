एमपी में विधायकों के वेतन-भत्तों में होगी बढ़ोत्तरी, विधानसभा अध्यक्ष ने की मंत्रणा

MP MLA salaries- मध्यप्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्तों में जल्द ही बढ़ोत्तरी की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के पहले सरकार इसपर फैसला ले सकती है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर सीएम मोहन यादव व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई बैठक में अगले सत्र से ई-विधान लागू करने, विश्राम गृह व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के विश्राम गृह केंपस में पेड़ काटने पर हो रहे विवाद का निराकरण करने पर जोर दिया गया।