एमपी में विधायकों के वेतन-भत्तों में होगी बढ़ोत्तरी, विधानसभा अध्यक्ष ने की मंत्रणा

Assembly Speaker holds consultation on increase in MLAs' salaries and allowances- Demo pic
MP MLA salaries- मध्यप्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्तों में जल्द ही बढ़ोत्तरी की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के पहले सरकार इसपर फैसला ले सकती है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर सीएम मोहन यादव व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई बैठक में अगले सत्र से ई-विधान लागू करने, विश्राम गृह व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के विश्राम गृह केंपस में पेड़ काटने पर हो रहे विवाद का निराकरण करने पर जोर दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव को विधानसभा बुलाया। उन्होंने प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को भी बैठक के लिए बुलाया।
बताया जा रहा है कि विधायकों के वेतन भत्ते पर मंत्रणा और विश्राम गृह विवाद के निराकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई थी। विधानसभा से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। सीएम सचिवालय के अपर सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह और विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा को भी यहां बुलाया गया।
प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी की लंबे समय से मांग की जा रही है। विधायकों के दबाव के बाद इसके लिए समिति बनाई गई थी। बताया जाता है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चर्चा है कि बजट सत्र के पहले सरकार इसपर फैसला ले सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी की घोषणा की जा सकती है। बजट सत्र में ई विधान लागू किए जाने की भी तैयारी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग