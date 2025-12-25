दिल्ली की तरह होगी ‘भोपाल मेट्रो’, शुरु होगी ऑटोमेटिक टिकटिंग सुविधा

मेट्रो रेल की यात्री संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को मेट्रो में यात्रा करने 1800 लोग ही पहुंचे। 21 दिसंबर को पहुंचे यात्रियों की तुलना में ये महज 30 फीसदी है। एक बार मेट्रो में यात्रा करने का अनुभव के उद्देश्य से लोग पहुंच रहे है। 21 दिसंबर को कमर्शियल रन के पहले दिन करीब 6000 यात्री पहुंचे थे। कारपोरेशन के लिए ये आंकड़ा काफी उत्साहित करने वाला था। अगले दिन संख्या 3000 के करीब हुई। इंदौर में भी इसी तरह यात्रियों की संख्या घटी थी। हालांकि वहां शुरुआती दिनों में फ्री राइड की सुविधा दी थी। करीब तीन माह तक 25 से 75 फीसदी तक यात्रा शुल्क में छूट दी थी।