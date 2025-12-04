1 लाख में सरकारी डॉक्टर करेगा 8-10 ऑपरेशन, बेहतर होगी ‘आयुष्मान योजना’

भोपाल के एक बड़े निजी अस्पताल में एक साल पहले सिवनी मालवा निवासी वृद्धा को भर्ती कराया गया। एक सप्ताह बाद मौत हो गई, लेकिन मृत घोषित नहीं किया, दिखावे को वेंटिलेटर पर रखा। वजह आयुष्मान की राशि जारी नहीं हुई थी। परिजन ने 40 हजार रुपए दिए, तब पार्थिव शरीर दिया। जांच में मिला, इलाज खर्च की मंजूरी थी। जब अस्पताल प्रबंधन से सवाल किए तो परिजन को 40 हजार रुपए लौटाए गए। वृद्धा के परिजन में से एक सदस्य मध्यप्रदेश पुलिस में सेवारत हैं।