बैंक मैनेजर से ’57 लाख’ की ठगी, खातों में बैलेंस हुआ ‘जीरो’

Cyber crime:एमपी के भोपाल शहर में लगातार जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठग नए-नए तरीके से लोगों को निशाना बना रहे है। साल की शुरुआत से लेकर राजधानी में ठगी के कई मामले दर्ज किए है। ऐसा ही एक मामला मिसरोद थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर पंकज श्रीवास्तव से 57 लाख की ठगी की गई। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।