मौसम का मिजाज: ठंड की वापसी से बढ़ी धुंध, हल्की बारिश-बूंदाबांदी का अलर्ट

MP Weather Update: मौसम का मिजाज रविवार को अचानक बदल गया। भोपाल शहर में सुबह से ही मध्यम कोहरा रहा साथ ही सर्द हवा के कारण दिन में भी लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर तक कोहरे की स्थिति रही, वहीं शाम तक भी शहर में धुंध छाई रही। सुबह से शाम तक विजिबिलिटी सोमवार को भी मौसम का मिजाज 200 से 1800 मीटर तक रही। इसी तरह रहने की संभावना है। इन दिनों मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना है, साथ ही लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार तापमानों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में कोहरा, सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से अधिक की गिरावट हो गई जबकि न्यूनतम तापमान आधा डिग्री गिरा।