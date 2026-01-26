26 जनवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

मौसम का मिजाज: ठंड की वापसी से बढ़ी धुंध, हल्की बारिश-बूंदाबांदी का अलर्ट

MP Weather Update: कोहरा, सर्द हवाएं और धुंध ने दिनभर परेशान किया। तापमान गिरा, विजिबिलिटी घटी और प्रदूषण दोगुना उछला। पश्चिमी विक्षोभ से पूरे हफ्ते इसी तरह के हालात बने रहने के आसार हैं।

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 26, 2026

mp weather update Cold Returns Fog Light Rain Alert in bhopal due to Western Disturbance

Cold Returns and Fog Light Rain Alert in bhopal (फोटो- Patrika.com)

MP Weather Update: मौसम का मिजाज रविवार को अचानक बदल गया। भोपाल शहर में सुबह से ही मध्यम कोहरा रहा साथ ही सर्द हवा के कारण दिन में भी लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर तक कोहरे की स्थिति रही, वहीं शाम तक भी शहर में धुंध छाई रही। सुबह से शाम तक विजिबिलिटी सोमवार को भी मौसम का मिजाज 200 से 1800 मीटर तक रही। इसी तरह रहने की संभावना है। इन दिनों मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना है, साथ ही लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार तापमानों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिन में कोहरा, सर्द हवा के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से अधिक की गिरावट हो गई जबकि न्यूनतम तापमान आधा डिग्री गिरा।

पूरे सप्ताह ऐसे ही रहेगा मौसम

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि अभी मौसम का क्रम लगभग एक सप्ताह तक इसी तरह चल सकता है। सोमवार को भी सुबह कोहरा रह सकता है, वहीं दोपहर के बाद बादलों की संभावना है। इसी प्रकार मंगलवार को बादल, बूंदाबांदी, हल्की बौछारों (Light Rain Alert) की स्थिति भी बन सकती है। क्योंकि सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके बाद 30 को भी एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की संभावना है। ऐसे में कोहरा, बादलों की आवाजाही रहेगी।

दोगुना हुआ शहर प्रदूषण, एक्यूआइ 257 पर पहुंचा

भोपाल में पिछले चौबीस घंटे में शहर में प्रदूषण दोगुना गया है। जिसके चलते सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को 257 दर्ज हुआ है। ये शनिवार के मुकाबले दोगुना है। मौसम में बदलाव से हवा में घुली गैसें नीचे आई गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ईदगाह हिल्स पर एक्यूआइ 254 दर्ज हुआ है। वहीं पर्यावरण परिसर में यह 277 और टीटी नगर में 239 रहा है। (MP Weather Update)

Published on:

26 Jan 2026 04:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौसम का मिजाज: ठंड की वापसी से बढ़ी धुंध, हल्की बारिश-बूंदाबांदी का अलर्ट

