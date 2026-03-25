पढ़ाई के लिए कर्ज नहीं दे रहे बैंक, 50 प्रतिशत छात्रों के लोन आवेदन खारिज

Education Loan - उच्च शिक्षा के मामले में युवाओं के सपने अधूरे रहने की नौबत है। वजह है एजुकेशन लोन का न मिलना। गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों सहित अन्य वर्ग के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए

एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि मध्यप्रदेश MP में केंद्र सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे आवेदनों में से करीब 50 प्रतिशत आवेदन विभिन्न कारणों से रिजेक्ट हो रहे हैं। यानि लोन नहीं मिल रहा।