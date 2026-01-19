सावधान! ऑनलाइन खरीदारी से सोशल मीडिया पर दिखावे तक, साइबर ठगों की आप पर नजर

साइबर विशेषज्ञ अभिनव शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, सरकार की वेबसाइटों का ये जानने के लिए ऑडिट नहीं हो रहा कि, डाटा बाहर तो नहीं जा रहा। हकीकत में आज देशभर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जिसका आधार कार्ड लीक न हुआ हो। आधार से पैन जुड़ा होता है, जिससे ठगों को लेनदेन का पता चल जाता है। जिस तरह से डाटा लीक हो रहा है, उससे आगामी एक साल में प्रदेश के लोगों से साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि, सरकार को अपना डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम मजबूत करना चाहिए।