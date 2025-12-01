Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘भोपाल एयरपोर्ट’ से जल्द उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ! बढ़ गए 8.7% यात्री

Bhopal Airport: डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा भोपाल एयरपोर्ट को कस्टम क्लीयरेंस उपलब्ध करवा दिया है...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 01, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

Bhopal Airport:एमपी में भोपाल शहर के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 में यात्री संख्या का नया रेकॉर्ड दर्ज किया है। नवंबर में भोपाल एयरपोर्ट से 1 लाख 56 हजार हवाई यात्रियों ने एक शहर से दूसरे शहर के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ नवंबर 2024 के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत रेकॉर्ड की गई है।

भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक नवंबर के महीने में 1358 विमान का मूवमेंट दर्ज किया गया है, जबकि 2024 नवंबर में 1256 विमान दर्ज किए गए थे। इस प्रकार इस नवंबर के महीने में 8.01 प्रतिशत की वृद्धि विमान की आवाजाही की श्रेणी में दर्ज की गई है।

लैंडिंग रडार प्रणाली सक्रिय

इस संबंध में भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि नवंबर 2025 में चार्टर विमान की संख्या 300 दर्ज की गई है जिससे 2132 यात्रियों ने आवाजाही की। भोपाल एयरपोर्ट पर हाल ही में नए रनवे सिस्टम, लैंडिंग रडार प्रणाली सक्रिय की गई है।

इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का रास्ता खुला

डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा भोपाल एयरपोर्ट को कस्टम क्लीयरेंस उपलब्ध करवा दिया है। इससे भोपाल से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का रास्ता खुल गया है। इंडिगो एयरलाइंस इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को जल्द ही भोपाल से कनेक्टिविटी मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

’20 सिगरेट’ के धुएं में आप ले रहे सांस, PCB की एडवाइजरी- ‘ अब मास्क लगाएं’
भोपाल
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 01:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘भोपाल एयरपोर्ट’ से जल्द उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ! बढ़ गए 8.7% यात्री

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

41 साल बाद भी औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है भोपाल गैस त्रासदी, जाने कितनी भयावह थी वो रात

Bhopal Gas Tragedy
भोपाल

गांवों में ‘छिपाने वाली बीमारी’ का ‘बजा अलार्म’, मध्य प्रदेश में बढ़ा AIDS का खतरा

MP News AIDS Shocking Report and figures
भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल, यूका के जख्म अब ग्रंथियों पर, कई गुना बढ़ा थायरॉयड-मोटापा और डायबिटीज

Bhopal Gas Tragedy
भोपाल

विधानसभा का शीतकालीन सत्र : कफ सिरप से मौतों पर प्रदर्शन, बच्चों के पुतले लाए गए, पूतना बनी विधायक

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

Metro: ऑरेंज लाइन का काम शुरु, 5.38 किमी. में बनेंगे 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन

Photo Source - Patrika
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.