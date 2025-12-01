‘भोपाल एयरपोर्ट’ से जल्द उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ! बढ़ गए 8.7% यात्री

Bhopal Airport:एमपी में भोपाल शहर के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 में यात्री संख्या का नया रेकॉर्ड दर्ज किया है। नवंबर में भोपाल एयरपोर्ट से 1 लाख 56 हजार हवाई यात्रियों ने एक शहर से दूसरे शहर के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ नवंबर 2024 के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत रेकॉर्ड की गई है।