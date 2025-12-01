‘भोपाल एयरपोर्ट’ से जल्द उड़ेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ! बढ़ गए 8.7% यात्री

(Photo Source- Patrika)
Bhopal Airport:एमपी में भोपाल शहर के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 में यात्री संख्या का नया रेकॉर्ड दर्ज किया है। नवंबर में भोपाल एयरपोर्ट से 1 लाख 56 हजार हवाई यात्रियों ने एक शहर से दूसरे शहर के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ नवंबर 2024 के आंकड़ों की तुलना में यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत रेकॉर्ड की गई है।
भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक नवंबर के महीने में 1358 विमान का मूवमेंट दर्ज किया गया है, जबकि 2024 नवंबर में 1256 विमान दर्ज किए गए थे। इस प्रकार इस नवंबर के महीने में 8.01 प्रतिशत की वृद्धि विमान की आवाजाही की श्रेणी में दर्ज की गई है।
इस संबंध में भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि नवंबर 2025 में चार्टर विमान की संख्या 300 दर्ज की गई है जिससे 2132 यात्रियों ने आवाजाही की। भोपाल एयरपोर्ट पर हाल ही में नए रनवे सिस्टम, लैंडिंग रडार प्रणाली सक्रिय की गई है।
डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के द्वारा भोपाल एयरपोर्ट को कस्टम क्लीयरेंस उपलब्ध करवा दिया है। इससे भोपाल से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का रास्ता खुल गया है। इंडिगो एयरलाइंस इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को जल्द ही भोपाल से कनेक्टिविटी मिल सकती है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग