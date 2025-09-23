Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

5 अफसर-कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन, एसडीएम-तहसीलदार को दिए निर्देश

MP News: भोपाल में जिला स्तरीय की समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित पांच अफसर-कर्मचारियों पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह(Collector Kaushalendra Singh) ने एसडीएम-तहसीलदार के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 23, 2025

MP News
Bhopal collector kaushlendra vikram singh (फोटो सोर्स : @BhopalCollector)

MP News: भोपाल में जिला स्तरीय की समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित पांच अफसर-कर्मचारियों को कलेक्टर ने नोटिस दिए। कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह(Collector Kaushalendra Singh) ने कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में प्राथमिकता से बैंक द्वारा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग व उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नोटिस जारी किए है।

बैठक में ये थे उपस्थित

बैठक में सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी, भारतीय रिजर्व बैंक एजीएम मयंक सेमवाल, नाबार्ड बैंक एजीएम जगप्रीत कौर, अग्रणी जिला प्रबंधक आलोक चक्रवर्ती व अन्य बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे। कलेक्टर सिंह ने समस्त बैंकों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का निराकरण करने व क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो बढ़ाने के निर्देश दिए।

एसडीएम-तहसीलदार के कोर्ट में तय समय में जवाब देने के निर्देश

भोपाल, एसडीएम-तहसीलदार विभिन्न कोर्ट प्रकरणों में तय समय और सही जवाब दें। खासकर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के मामलों में। सोमवार को कलेक्ट्रेट में हुई टाइम लिमिट बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए। हाल में एक मामले में उचित व समय पर जवाब नहीं देने पर हाइकोर्ट ने कलेक्टर को तलब कर लिया था। अब ऐसी स्थिति न बनें, इसके लिए चेतावनी दी गई।

