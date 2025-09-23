5 अफसर-कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन, एसडीएम-तहसीलदार को दिए निर्देश

MP News: भोपाल में जिला स्तरीय की समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित पांच अफसर-कर्मचारियों को कलेक्टर ने नोटिस दिए। कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह(Collector Kaushalendra Singh) ने कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में प्राथमिकता से बैंक द्वारा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग व उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नोटिस जारी किए है।