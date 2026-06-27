भोपाल में पति-पत्नी की लाश मिलने के 24 घंटे बाद गहराया पुलिस का शक, अब सीसीटीवी तलाश रही पुलिस

भोपाल के सुदामा नगर में तीन मंजिला मकान में 64 साल के हेमंत बारीक और उनकी 62 साल की पत्नी शकुंतला बारीक रहते थे। हेमंत बारीक रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हैं और शकुंतला बारीक कस्तूरबा अस्पताल से नर्स के पद पर सेवानिवृत्त हुई थीं। बेटा विदेश में परिवार के साथ रहता है और इस घर में पति-पत्नी अकेले रहते थे। इसी बड़े मकान के एक हिस्से में किराए से छात्र किराए से रहते हैं। छात्रों ने बताया कि पिछले दो दिनों से अंकल-आंटी घर से बाहर नहीं निकले थे।