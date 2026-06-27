बेटे को याद करते बंद किया घर का दरवाजा, फिर नहीं दिखे मां-पिता, भोपाल में मिलीं लाशें

Bhopal-भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में एक बंद मकान से दंपत्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुक्रवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान हेमंत बारीक और उनकी पत्नी शकुन्तला बारीक के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दंपती घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में है। मां-पिता, अपने बेटे को बहुत याद करते रहते थे। आसपास के लोगों ने बताया कि दो दिनों से पति पत्नी दिखाई नहीं दिए, घर का दरवाजा भी बंद था। दुर्गंध आने पर शक हुआ तो पुलिस को बुलाया तब दोनों के शव मिले। भोपाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि मां शकुंतला और पिता हेमंत बारीक ने आत्महत्या की है हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट का इंतजार ​है।