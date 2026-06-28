‘सनकी’ HIV पॉजिटिव भोपाल में 100 पुरुषों और 15 महिलाओं से बना चुका है रिश्ता

पुलिस के मुकाबिक, आरोपी युवक एचआइवी पॉजिटिव(Blind Murder Accused HIV Positive) है। वह पुराना बदमाश है। भोपाल के मिसरोद थाने के एक केस में जब वह 2022-2023 में जेल गया था, तब जांच में वह एचआइवी पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं वह मानसिक रोगी की तरह या फिर किसी फितूर को लेकर तो लोगों के साथ संबंध नहीं बनाता था कि इस रोग को मैं दूसरे लोगों में फैलाऊं। आरोपी कुंवारा है, उसके परिजनों और दोस्तों की तलाश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके।