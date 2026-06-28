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‘सनकी’ HIV पॉजिटिव भोपाल में 100 पुरुषों और 15 महिलाओं से बना चुका है रिश्ता

Bhopal Psycho HIV-positive Murder Accused: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ाए 'सनकी' HIV पॉजिटिव युवक के पुलिस के सामने हैरान करने वाले खुलासे किए। आरोपी 100 पुरुषों और 15 महिलाओं से रिश्ता बना चुका है। घटनास्थलों का भी किया खुलासा...।
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भोपाल

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Avantika Pandey

Jun 28, 2026

Blind Murder Accused HIV Positive

Bhopal Blind Murder Accused HIV Positive सनकी एड्स रोगी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे (Source: AI Grok)

Blind Murder Accused HIV Positive: भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके में इकोलॉजिकल पार्क हत्या मामले में गिरफ्तार युवक से पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पुलिस रिमांड में आरोपी ने शनिवार को बताया, साल 2018 में जेल से छूटने के बाद घर पर कम और सड़कों पर ज्यादा रहता था। जहां भी जगह मिलती, सो जाता था।

100 पुरुष और 15 महिलाओं से बना चुका है रिश्ता

आरोपी ने बताया, अब तक वह 100 पुरुष और 15 महिलाओं से संबंध बना चुका है। उसने बताया कि वह सबसे ज्यादा सड़क पर सोने वाली महिलाओं और पुरुषों को शिकार बनाता था वह उन्हें शराब भी पिलाता था, ताकि पुलिस से शिकायत करे तो उन पर कोई यकीन न करे।

30 जून को रिमांड की अवधि खत्म

बता दें, आरोपी का 30 जून को रिमांड की अवधि खत्म हो जाएगी। पुलिस का कहना है, मामला गंभीर होने के कारण उसे दूसरी बार रिमांड पर लिया जाएगा।

27 जून को हुआ घटना का रीक्रिएशन

शनिवार 27 जून को पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी को ले जाकर डमी से घटना का रीक्रिएशन कराया। इस दौरान आरोपी ने हत्या कैसे की इसके बारे में पुलिस को बताया। इतना ही नहीं पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया है कि वो भोपाल में डिलीवरी बॉय का काम करता था।

लड़कों और लड़कियों की जा रही है पहचान

थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया, आरोपी के मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। उसके संपर्क में आए लड़कों और लड़कियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक की जांच में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना सामने नहीं आई है।

डिजिटल साक्ष्य खोज रही है पुलिस

रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और चैट रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी के संपर्क में आए लोगों की जानकारी मिल सकती है।

'HIV सनकी' पहले भी जेल जा चुका है

पुलिस के मुकाबिक, आरोपी युवक एचआइवी पॉजिटिव(Blind Murder Accused HIV Positive) है। वह पुराना बदमाश है। भोपाल के मिसरोद थाने के एक केस में जब वह 2022-2023 में जेल गया था, तब जांच में वह एचआइवी पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि कहीं वह मानसिक रोगी की तरह या फिर किसी फितूर को लेकर तो लोगों के साथ संबंध नहीं बनाता था कि इस रोग को मैं दूसरे लोगों में फैलाऊं। आरोपी कुंवारा है, उसके परिजनों और दोस्तों की तलाश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके।

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Published on:

28 Jun 2026 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘सनकी’ HIV पॉजिटिव भोपाल में 100 पुरुषों और 15 महिलाओं से बना चुका है रिश्ता

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