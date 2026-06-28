भोपाल में अब कुत्ता पालना है तो जान लें ये नियम, वरना हो सकती है जेल

Bhopal News : डॉग के शौकीन है तो… नियम का पालन करना जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई घटनाओं में मारपीट, पुलिस शिकायत और गंभीर हिंसा तक की नौबत देखने को मिली है। इसी तरह शहर के अलग - अलग थाना क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की शिकायत और पालतू कुत्तों को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद सामने आ रहे हैं। जैसे कि, फरवरी में अयोध्या नगर में चर्चित मामला सामने था, जहां आवारा कुत्तों को लेकर विवाद हुआ था और डॉग प्रेमी ने दो महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था।