दो करोड़ की संपत्ति, तीन गोलियां और दो जिंदगियां खत्म, भोपाल में रिटायर्ड दंपती हत्याकांड की जांच तेज

रिटायर्ड दंपती की गोली मारकर हत्या की गई है, दोनों के सिर में गोली मारी गई है, शकुंतला को सिर के अलावा कमर में भी गोली मारी गई है। हैरानी की बात ये है कि घर में तीन गोलियां चलीं और न तो किराएदारों ने और न ही आस पड़ोस के लोगों ने गोली की आवाज सुनी। घर में लूट या चोरी जैसी कोई बात भी सामने नहीं आई है, परिजनों ने किसी पुरानी रंजिश से इनकार किया है। इसके बावजूद पुलिस संपत्ति विवाद और अन्य निजी कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।