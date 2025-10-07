एडवोकेट की भतीजी अपने बॉयफ्रेंड को बनाना चाहती थी करोड़पति, कर दिया बड़ा कांड

bhopal lawyer niece, Theft of Rs 2 crore revealed (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)
MP News:भोपाल में एडवोकेट की भतीजी ने ही अपने प्रेमी से शादी करने और उसे करोड़पति बनाने के लिए अपने ताऊ के घर चोरी की वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस ने युवती और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर उनके पास से डेढ़ करोड़ रुपए कीमत के सवा किलो सोने के जेवरात बरामद किए हैं। वारदात में शामिल एक साथी फिलहाल जेल में बंद है। वहीं दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
डीसीपी जोन-3, अभिनव चौकसे ने बताया कि 28 और 29 सितंबर की रात ओम नगर हलालपुरा निवासी आनन्द पारासर के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। पुलिस ने मकान मालिक एडवोकेट आनन्द पारासर के पड़ोसी कमल शोभानी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ नकबजनी का केस दर्ज किया था। आनन्द ने बताया था कि उनके घर से बेटी की शादी के लिए खरीदकर रखे सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के, नकदी 6 लाख रुपए समेत दो करोड़ रुपए की चोरी हुई है। घटना स्थल की निरीक्षण के दौरान पुलिस को अंदेशा हुआ था कि इस वारदात में किसी करीबी का हाथ हो सकता है।
कोहेफिजा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसी दौरान एक कैमरे में संदेही नजर आया। पुलिस टीम ने छोला निवासी देवू उर्फ देवाशीष पुत्र विजय शर्मा से पूछताछ की तो उसने अंकित तिवारी (24) और उसकी प्रेमिका डॉली पारासर के कहने पर अज्जू उर्फ अजय शाक्य और रवि विश्वकर्मा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला।
पुलिस ने आरोपी देवू के खुलासे के बाद मकान मालिक आनन्द पारासर की भतीजी डॉली पारासर और उसके प्रेमी के दोस्त रवि विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। डोली के पास से 20 लाख के जेवरात, दो मोबाइल और आरोपी रवि विश्वकर्मा के पास से 1.30 करोड़ के जेवरात बरामद किए। जबकि आरोपी देवू उर्फ देवाशीष जेल में बंद है, वहीं अंकित फिलहाल फरार हैं।
डॉली और अंकित के बीच प्रेम संबंध हैं। दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसलिए करोड़पति बनाकर शादी करने के लिए अपने ताऊ के घर चोरी की योजना बनाई थी। डॉली ने ही अंकित को बताया था कि ताऊ की बेटी की ग्वालियर में सगाई है।
