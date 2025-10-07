एडवोकेट की भतीजी अपने बॉयफ्रेंड को बनाना चाहती थी करोड़पति, कर दिया बड़ा कांड

डीसीपी जोन-3, अभिनव चौकसे ने बताया कि 28 और 29 सितंबर की रात ओम नगर हलालपुरा निवासी आनन्द पारासर के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। पुलिस ने मकान मालिक एडवोकेट आनन्द पारासर के पड़ोसी कमल शोभानी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ नकबजनी का केस दर्ज किया था। आनन्द ने बताया था कि उनके घर से बेटी की शादी के लिए खरीदकर रखे सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के, नकदी 6 लाख रुपए समेत दो करोड़ रुपए की चोरी हुई है। घटना स्थल की निरीक्षण के दौरान पुलिस को अंदेशा हुआ था कि इस वारदात में किसी करीबी का हाथ हो सकता है।