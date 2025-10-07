BJP के पूर्व जिलाध्यक्ष पर रेप केस दर्ज, खुदकुशी की चेतावनी के बाद हुआ FIR

दरअसल, छह माह पहले अप्रैल में कोलगवां थाना में महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भाजपा नेता सतीश शर्मा(BJP District President Satish Sharma) से उसकी जान-पहचान थी। उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर तत्कालीन जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने 2023 में घर आकर शारीरिक शोषण किया। पुलिस जांच के नाम पर मामले को लटकाए रही। तीन दिन पहले महिला का एक वीडियो वायरल हुआ। उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो खुदकुशी कर लेगी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना पुलिस को एफआइआर के निर्देश दिए। तब रविवार रात प्रकरण दर्ज हुआ