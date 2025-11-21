Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल के मॉल में भीषण आग: ब्यूटी पार्लर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही

Breaking News:भोपाल के कोलार रोड स्थित IBD मॉल में भीषण आग। ब्यूटी पार्लर से उठी चिंगारी ने कई दुकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

Nov 21, 2025

bhopal mall fire incident

भोपाल में मॉल में लगी भीषण आग… सेकंड फ्लोर के ब्यूटी पार्लर से उठी लपटें जिम तक पहुंचीं। बड़ी घटना टली। image source : social media

bhopal mall fire incident: राजधानी भोपाल के कोलार रोड स्थित कजलीखेड़ा में शुक्रवार दोपहर को मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मॉल में अफरा-तफरी मच गई और शॉपिंग करने आए लोग घबराकर बाहर भागने लगे। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना कोलार रोड स्थित IBD हॉलमार्क सिटी के शॉपिंग मॉल की है। बताया जा रहा है कि मॉल के सेकंड फ्लोर पर स्थित 'एलाइट ब्यूटी पार्लर' को दोपहर में जैसे ही खोला गया, अंदर से धुआं और चिंगारियां उठने लगीं। कुछ ही मिनटों में तेज धमाके के साथ आग फैल गई और पार्लर का फर्नीचर, सोफा, एसी, कुर्सियां और पर्दे जलकर राख हो गए। लपटें बढ़ते-बढ़ते पास के एक जिम तक पहुंच गईं, जहां भी नुकसान होने की जानकारी मिली है।

ग्राहकों में भगदड़, दुकानदारों ने की मदद

आग लगते ही मॉल में मौजूद महिलाएं और बच्चे घबराकर इधर-उधर दौड़ने लगे। कई मिनटों तक वहां भगदड़ और हड़कंप की स्थिति बनी रही। इसी दौरान आसपास के दुकानदार भी पानी और अग्निशमन उपकरण लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुका था।

फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि आग कुछ और देर तक भड़कती रहती, तो मॉल की 50–60 दुकानों तक नुकसान पहुंच सकता था। शुरुआती जांच में 'शॉर्ट सर्किट' को आग का कारण माना गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

21 Nov 2025 04:45 pm

Published on:

21 Nov 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के मॉल में भीषण आग: ब्यूटी पार्लर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही

