भोपाल के मॉल में भीषण आग: ब्यूटी पार्लर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही

भोपाल में मॉल में लगी भीषण आग… सेकंड फ्लोर के ब्यूटी पार्लर से उठी लपटें जिम तक पहुंचीं। बड़ी घटना टली। image source : social media
bhopal mall fire incident: राजधानी भोपाल के कोलार रोड स्थित कजलीखेड़ा में शुक्रवार दोपहर को मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मॉल में अफरा-तफरी मच गई और शॉपिंग करने आए लोग घबराकर बाहर भागने लगे। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
घटना कोलार रोड स्थित IBD हॉलमार्क सिटी के शॉपिंग मॉल की है। बताया जा रहा है कि मॉल के सेकंड फ्लोर पर स्थित 'एलाइट ब्यूटी पार्लर' को दोपहर में जैसे ही खोला गया, अंदर से धुआं और चिंगारियां उठने लगीं। कुछ ही मिनटों में तेज धमाके के साथ आग फैल गई और पार्लर का फर्नीचर, सोफा, एसी, कुर्सियां और पर्दे जलकर राख हो गए। लपटें बढ़ते-बढ़ते पास के एक जिम तक पहुंच गईं, जहां भी नुकसान होने की जानकारी मिली है।
आग लगते ही मॉल में मौजूद महिलाएं और बच्चे घबराकर इधर-उधर दौड़ने लगे। कई मिनटों तक वहां भगदड़ और हड़कंप की स्थिति बनी रही। इसी दौरान आसपास के दुकानदार भी पानी और अग्निशमन उपकरण लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुका था।
फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि आग कुछ और देर तक भड़कती रहती, तो मॉल की 50–60 दुकानों तक नुकसान पहुंच सकता था। शुरुआती जांच में 'शॉर्ट सर्किट' को आग का कारण माना गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग