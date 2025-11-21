भोपाल के मॉल में भीषण आग: ब्यूटी पार्लर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही

घटना कोलार रोड स्थित IBD हॉलमार्क सिटी के शॉपिंग मॉल की है। बताया जा रहा है कि मॉल के सेकंड फ्लोर पर स्थित 'एलाइट ब्यूटी पार्लर' को दोपहर में जैसे ही खोला गया, अंदर से धुआं और चिंगारियां उठने लगीं। कुछ ही मिनटों में तेज धमाके के साथ आग फैल गई और पार्लर का फर्नीचर, सोफा, एसी, कुर्सियां और पर्दे जलकर राख हो गए। लपटें बढ़ते-बढ़ते पास के एक जिम तक पहुंच गईं, जहां भी नुकसान होने की जानकारी मिली है।