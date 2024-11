एम्स से सुभाष फाटक तक पहला मेट्रो रूट तैयार, जल्द शुरू होगा कमर्शियल रन, आधा रह जाएगा सफर का समय

Bhopal Metro Project Update: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जल्द ही एक साथ दो सौगात मिलने जा रही हैं, इनमें मेट्रो ट्रेन का सफर पहली तो जीजी फ्लाई ओवर, दोनों सौगात एक साथ मिलते ही शहरवासियों का सफऱ सुहाना तो होगा ही और उनके सफर समय भी आधा रह जाएगा…

भोपाल•Nov 18, 2024

भोपाल. एम्स से सुभाष फाटक तक पहला मेट्रो रूट बनकर तैयार.

Bhopal Metro Project Big Update: शहर को जल्द ही दो नए प्रोजेक्ट (Two New Projects) की सौगात (Gift) मिलने जा रही है। मेट्रो रेल कंपनी (Metro Rail Company) ने एम्स से सुभाष फाटक तक पहला मेट्रो रूट (First Metro Route) बनाकर तैयार कर लिया है। जल्द ही इस पर कमर्शियल रन (Commercial run) शुरू होने जा रहा है। मेट्रो रूट पर ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहा है। इसके बाद अब कमर्शियल रन की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर एवं मंत्रालय (Ganesha Mandir to Ministry) तक पहुंचने के लिए फ्लाइओवर (Flyover) बनकर तैयार हो चुका है।

