गौहरगंज के दरिंदे सलमान को भोपाल के मुस्लिम युवाओं ने पकड़वाया, बोले- इनाम के 1 लाख भी पीड़ित बहन को देंगे

दुष्कर्म के बाद सलमान ने पुलिस के चंगुल से बचने के लिए भी रास्ता तैयार कर लिया था। 21 नवंबर को दुष्कर्म के बाद उसने गांव से ही राकेश आदिवासी के घर से दो मोबाइल चुरा लिए। परिवार रात 10 बजे सो गया था। परिवार की सागरी बाई ने बताया, रात 1 बजे नींद खुली तो दोनों मोबाइल गायब थे। दरवाजा भी बाहर से बंद था। जेठ के मोबाइल से फोन लगाया तो घंटी बजी, फिर मोबाइल बंद हो गए। पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दो दिन पहले सर्विलांस पर रखा, तब पुष्टि हो गई कि सलमान ने ही मोबाइल चुराए हैं। इसके बाद 27 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने बताया, वो कुछ देर के लिए ही मोबाइल चालू करता था। इसलिए सही लोकेशन नहीं मिल रही थी। एसडीओपी शीला सुराणा का कहना है कि, परिवार मोबाइल चोरी नहीं, गुम होने की बात कह रहा था। 27 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज की। तब जाकर पुष्टि हो सकी कि, उक्त आरोपी ही मोबाइल चुराकर फरार हुआ था।