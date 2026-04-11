संत नगर डबल डेकर ब्रिज निर्माण: सुरक्षा इंतजामों पर सवाल, व्यापारियों की बढ़ी चिंता

शहर के सबसे व्यस्त कपड़ा और बर्तन बाजार के बीच चल रहे इस निर्माण कार्य ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनभर भारी मशीनों की आवाजाही, अधूरी बैरिकेडिंग, और धूल के कारण व्यापारियों व ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। कई जगहों पर खुले गड्ढे और अधूरे रास्ते दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। खासतौर पर मानसून के पहले गार्डर रखने की जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी होने का डर बना हुआ है।