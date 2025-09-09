Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

रेलवे कर्मचारी की घिनौनी हरकत, किन्नर बनकर ‘अप्राकृतिक संबंध’ का बनाता था दबाव

MP News: एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि ओमप्रकाश रेलवे में नौकरी करने के अलावा तंत्र-मंत्र का अभ्यास भी करता था। किन्नर की वेशभूषा में तंत्र विद्या के सहारे युवकों पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

bhopal Railway employee
Bhopal Railway Employee Disgusting act (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:मध्यप्रदेशकी राजधानी भोपाल में दो दिन पहले रेलवे कॉलोनी में हुई कमल नेपाली की हत्या के मामले में पुलिस ने रेलकर्मी ओमप्रकाश (60) को बाग सेवनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि ओमप्रकाश रेलवे में नौकरी करने के अलावा तंत्र-मंत्र का अभ्यास भी करता था। किन्नर की वेशभूषा में तंत्र विद्या के सहारे युवकों पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था।

किन्नर के रूप में बनाता था दबाव

पुलिस ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश युवाओं को पैसे और शराब का लालच देकर अपने सरकारी क्वार्टर पर बुला कर और तंत्र विद्या का डर दिखा कर अप्राकृतिक कृत्य करने का दबाव डालता था। जांच में आरोपी के मोबाइल से तंत्र-मंत्र करने वाले कई वीडियो भी मिले हैं। जांच के लिए वीडियो लैब भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से रेप, FIR दर्ज
कटनी
Woman raped in Singrauli railway station toilet

आरोपी के खिलाफ जांच जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से युवकों को शिकार बना रहा था। वह उन्हें बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता और फिर दबाव बनाता। जांच में यह भी सामने आया है कि वह इलाके के कई लोगों को शिकार में लिया था। एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप ने बताया कि आरोपी रेलकर्मी के खिलाफ हत्या, अप्राकृतिक कृत्य और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच जारी है।

हत्या के बाद हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच में मोबाइल से कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कमल नेपाली को घर में सेवादार बनाकर रखा था। घटना के दिन उसने कमल से अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। विरोध किया आरोपी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले
भोपाल
Transfer Breaking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रेलवे कर्मचारी की घिनौनी हरकत, किन्नर बनकर ‘अप्राकृतिक संबंध’ का बनाता था दबाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.