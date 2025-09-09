रेलवे कर्मचारी की घिनौनी हरकत, किन्नर बनकर ‘अप्राकृतिक संबंध’ का बनाता था दबाव

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से युवकों को शिकार बना रहा था। वह उन्हें बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता और फिर दबाव बनाता। जांच में यह भी सामने आया है कि वह इलाके के कई लोगों को शिकार में लिया था। एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप ने बताया कि आरोपी रेलकर्मी के खिलाफ हत्या, अप्राकृतिक कृत्य और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच जारी है।