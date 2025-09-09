रेलवे कर्मचारी की घिनौनी हरकत, किन्नर बनकर ‘अप्राकृतिक संबंध’ का बनाता था दबाव

MP News:मध्यप्रदेशकी राजधानी भोपाल में दो दिन पहले रेलवे कॉलोनी में हुई कमल नेपाली की हत्या के मामले में पुलिस ने रेलकर्मी ओमप्रकाश (60) को बाग सेवनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि ओमप्रकाश रेलवे में नौकरी करने के अलावा तंत्र-मंत्र का अभ्यास भी करता था। किन्नर की वेशभूषा में तंत्र विद्या के सहारे युवकों पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश युवाओं को पैसे और शराब का लालच देकर अपने सरकारी क्वार्टर पर बुला कर और तंत्र विद्या का डर दिखा कर अप्राकृतिक कृत्य करने का दबाव डालता था। जांच में आरोपी के मोबाइल से तंत्र-मंत्र करने वाले कई वीडियो भी मिले हैं। जांच के लिए वीडियो लैब भेज दिया गया है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से युवकों को शिकार बना रहा था। वह उन्हें बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाता और फिर दबाव बनाता। जांच में यह भी सामने आया है कि वह इलाके के कई लोगों को शिकार में लिया था। एसीपी मिसरोद रजनीश कश्यप ने बताया कि आरोपी रेलकर्मी के खिलाफ हत्या, अप्राकृतिक कृत्य और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि हत्या की घटना के बाद पुलिस जांच में मोबाइल से कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कमल नेपाली को घर में सेवादार बनाकर रखा था। घटना के दिन उसने कमल से अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। विरोध किया आरोपी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।