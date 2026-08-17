खुलासाः भोपाल में 1.20 करोड़ कमाने के लालच में 17 साल के रेहान की हत्या

पुलिस के अनुसार आरोपी जोहेब खान ने खुद को मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बताया था। वह डॉक्टर की तरह दिखने के लिए एप्रन और आला लगाकर लोगों से मिलता था। एक महीने पहले उसकी पहचान एक विधि-विरुद्ध बालक से हुई थी। दोस्ती बढ़ने के बाद जोहेब ने उसे और आमिर को मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया था। वीडियो में किसी व्यक्ति को बेहोश कर उसके निजी अंग निकालने का तरीका बताया जा रहा था। इसके बाद जोहेब ने दावा किया कि इन अंगों को बेचकर 1.20 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। इसके लिए 15 से 16 साल की उम्र के लड़के की जरूरत बताई गई। इसके बाद एक विधि-विरुद्ध बालक ने अपने साथी आमिर को योजना में शामिल किया। आमिर ने दो और विधि-विरुद्ध बालकों को साजिश में जोड़ लिया। आरोपियों ने ऐसे लड़के की तलाश शुरू कर दी, जिसे आसानी से अपने साथ ले जाया जा सके।