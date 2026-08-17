इंजीनियरिंग से तौबा, एमपी में बिजनेस की तरफ बढ़ रहा छात्रों का रुझान, जानें कारण

MP News : मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाए जाने के बावजूद छात्रों का रुझान इस शोबे से कम होता ही जा रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) के 2026-27 के एडमिशन डेटा के अनुसार, बीईबीटेक में सीटों की संख्या 2,140 बढ़कर 76,862 हो गई, लेकिन प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या महज 97 ही बढ़ी है। इसके चलते इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रतिशत पिछले साल के 63.05 से घटकर 61.42 फीसद ही रह गया है। इसके उलट बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े बीबीए पाठ्यक्रम में 65.54 फीसदी सीटों पर प्रवेश हुआ है।