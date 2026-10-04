मंत्री प्रहलाद पटेल के बंगले पहुंचे बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, एमपी में बढ़ी हलचल

Minister Prahlad Patel : मध्यप्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राज्य के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बंगले पहुंचे। दोनों नेताओं ने आपसी विचार विमर्श किया। पार्टी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर की मंत्री प्रहलाद पटेल से इस मुलाकात से प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इसके अनेक राजनैतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। संगठन मंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात के संबंध में मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया में जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा: भाजपा के संगठन महामंत्री @chshekharbjp आज भोपाल स्थित आवास पर पधारे। इस अपनत्व के लिए हृदय से आभार।