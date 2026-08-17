BJP की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के 6 नेताओं को जगह, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

VD Sharma: मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके वीडी शर्मा खजुराहो से भाजपा के सांसद हैं। एक अक्टूबर 1970 को मुरैना में जन्मे वीडी शर्मा सुरजनपुर गांव के रहने वाले हैं। शुरुआती राजनीतिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। फरवरी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष रहे राकेश सिंह के बाद वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। शर्मा ने 1985-86 में माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकंडरी की थी। इसके बाद 1989-92 में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर किया। इसके बाद जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से एमएससी किया। उन्होंने सीहोर के एग्रीकल्चर कॉलेज में भी पढ़ाई की। शर्मा ने 2015 में भारत सरकार के युवक एवं खेल मंत्रालय की ओर से इंडो-चीन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।