भोपाल में डायवर्ट रहेंगे ये रास्ते, परेशान होने से पहले जान लें आज का रूट प्लान

-रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन बोर्ड ऑफिस, डीबी मॉल, सुभाष ओवरब्रिज होते हुए गुजरेंगे।

-जवाहर चौक से आवागमन करने के लिए लिंक रोड नंबर - 2 होते हुए जाना होगा।

-पुराने शहर से भारत टॉकीज, पुल बोगदा, जिंसी, कोर्ट चौराहा मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

-वीआईपी रोड से नए शहर आने के लिए स्मार्ट रोड, भारत माता चौराहा, लिंक रोड - 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

-भोपाल शहर की बसें अलग - अलग प्रमुख चौराहों से होकर लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगी।

-इन इलाकों में रहेगा ज्यादा दबाव: सुबह 10 बजे से कंट्रोल रूम तिराहा, गांधी पार्क, रोशनपुरा चौराहा और आसपास के मार्गों पर भारी ट्रैफिक रहेगा।